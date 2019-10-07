استطلاع يظهر تأييد غالبية البيروفيين لحل الكونجرس

أظهر استطلاع للرأي نُشر اليوم الاثنين أن نحو 84 % من البيروفيين يؤيدون قرار الرئيس مارتن فيزكارا بحل الكونجرس الذي تسيطر عليه المعارضة في البلاد لإفساح الطريق أمام إصلاحاته في مجال مكافحة الفساد.



ونشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية الدراسة الاستقصائية التي أجراها معهد "إنستيتوتو إستوديوس بيروانوس" لمسوحات الرأي، حيث أظهرت أن 70 % من المستطلعين يعتبرون قرار فيزكارا مدعوما بالدستور، بينما يرى 22 في المائة أنه بمثابة "انقلاب" من قبل السلطة التنفيذية.



وتم حل الكونجرس في 30 سبتمبر الماضي بينما جرى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في يناير المقبل.



وأظهر استطلاع آخر للرأي نشر يوم السبت من قبل شركة "سي بي آي" لاستطلاعات الرأي أن 89.5 % من البيروفيين يؤيدون قرار حل الكونجرس.



وشمل استطلاع معهد "إنستيتوتو إستوديوس بيروانوس" توجيه الأسئلة لـ 1216 شخصا في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر مع معدل دقة يبلغ 95 %.