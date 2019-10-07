رئيس سريلانكا يعلن عدم نيته الترشح لولاية ثانية

قال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إنه لا يعتزم الترشح لولاية ثانية، وذلك بالتزامن مع بدء المسئولين اليوم الإثنين قبول أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن جوتابايا راجاباكسا (70 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقا وهو شقيق الرئيس الأسبق للبلاد ماهيندا راجاباكسا هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة في 16 نوفمبر المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن ساجيث بريماداسا مرشح الائتلاف الحاكم - وهو نجل الرئيس السابق راناسينج بريماداسا (52 عاما) - يعتبر المنافس الرئيسي لراجاباكسا في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا قد واجه انتقادات في أعقاب وقوع سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 250 شخصا في 21 من أبريل الماضى بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح.