الصين تنظم المعرض الدولي الثاني للاقتصاد الرقمي 11 أكتوبر

تنظم الصين المعرض الدولي الثاني للاقتصاد الرقمي في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر في "شيجياتشوانغ" بمقاطعة "خبي" شمالي الصين.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات –في بيان اليوم- أن المعرض الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع حكومة مقاطعة خبي، هو الوحيد المخصص للاقتصاد الرقمي في الصين، مشيرة إلى أنه سيتم دعوة أكثر من 500 شركة لإبراز دور الاقتصاد الرقمي في التنمية، والجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الذكي والمجتمع الذكي.

وأضافت الوزارة أن المعرض سيتضمن سلسلة من المنتديات، كما سيوفر منصة لتوقيع مشاريع التعاون.

وكان الاقتصاد الرقمي الصيني وصل في عام 2018 -وفقا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- إلى 3ر31 تريليون يوان (حوالي 4ر4 تريليون دولار)، ما يمثل 8ر34% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.