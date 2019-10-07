الصين تدين تصريحات مدير "هيوستن روكيتس" الأمريكي لكرة السلة

أدانت القنصلية الصينية العامة في "هيوستن" بالولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بـ "تصريحات خاطئة" لمدير عام فريق "هيوستن روكيتس" الأمريكي لكرة السلة "داريل موري" عن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم القنصلية -في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم- "نشعر بصدمة بالغة إزاء التصريحات الخاطئة التي أدلى بها داريل موري عن هونج كونج.. أعربنا عن استيائنا الشديد إزاء هيوستن روكيتس، وتم حث الأخير على تصحيح الخطأ واتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لمعالجة الآثار السلبية".

وأضاف: "إنهاء العنف واستعادة النظام أصبحا محل إجماع واسع ورغبة قوية من جانب جميع القطاعات الاجتماعية في هونج كونج..أي شخص لديه ضمير سيدعم الجهود التي تبذلها المنطقة الإدارية الخاصة لحماية استقرارها الاجتماعي".

وكان مدير عام فريق "هيوستن روكيتس" الأمريكي لكرة السلة "داريل موري" اضطر لحذف تعليقاته بشأن هونج كونج بعد أن أثارت استياء واسعا، فيما كتب مالك نادي هيوستن روكيتس "تيلمان فيرتيتا" -في تغريدة- أن موري "لا يمثل هيوستن روكيتس.. لسنا منظمة سياسية".

من جهتها، أعربت الرابطة الصينية لكرة السلة -في بيان- عن "الاستياء الشديد" إزاء تعليقات موري، مشيرة إلى أنها ستعلق التعاون والتبادلات مع هيوستن روكيتس.

كما أصدرت قناة CCTV الرياضية التابعة لمجموعة الصين للإعلام بيانا أكدت فيه رفضها الشديد لما ورد على لسان موري من تصريحات غير مناسبة حول هونج كونج، وأنها قررت وقف جميع أشكال التعاون مع النادي بما فيها بث مبارايات كرة السلة.