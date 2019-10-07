البيت الأبيض: أمريكا لن تشارك في العملية التركية في سوريا

أعلن البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين أن تركيا ستشن قريبًا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، وأن القوات الأمريكية لن تكون في الجوار عندما يحدث ذلك.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان: "إن تركيا ستقوم في القريب بتنفيذ عمليتها المخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، وأن القوات الأمريكية لن تدعم العملية أو تشارك فيها".



وأوضح البيان أن قوات الولايات المتحدة، بعد هزيمة "خلافة داعش" لن تكون في المنطقة المجاورة للأحداث.



وأضافت جريشام في بيانها أن الولايات المتحدة لن تحتجز أي مقاتلين آخرين من تنظيم داعش، وأن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن جميع مقاتلي داعش المحتجزين في المنطقة.



وأوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها أن هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها النزاع ووافقا على عقد اجتماع في واشنطن نوفمبر المقبل.