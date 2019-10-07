حرس السواحل باليابان: إنقاذ 10 أفراد من طاقم سفينة كوريا شمالية

قالت قوات حرس السواحل اليابانية اليوم الاثنين إنه تم إنقاذ أكثر من عشرة من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية بعد تعرضها لحادث تصادم مع زورق دورية ياباني.



وكانت قوات حرس السواحل قد ذكرت في وقت سابق إن نحو 20 من أفراد طاقم السفينة الكورية الشمالية تقطعت بهم السبل في بحر اليابان بعد الحادث الذي وقع على بعد 350 كيلومترا شمال غربي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في نحو الساعة 0010 بتوقيت جرينتش.