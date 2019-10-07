تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.



وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر63 نقطة أو ما يعادل 30ر0% ليصل إلى 63ر21346 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).



كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92ر2 نقطة، أو19ر0%، ليصل إلى 98ر1569 نقطة.