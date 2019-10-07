ترجمة "السكينة" لـ"أتيلا بارتيش" في "إبداعات عالمية" الكويتية

صدرت مؤخرا ترجمة عربية لرواية "السكينة" للكاتب المجري العالمي أتيلا بارتيش ضمن سلسلة "إبداعات عالمية" التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.

الرواية التي سبق أن ترجمت لأكثر من ثلاثين لغة منذ صدورها في عام 2001 نقلها إلى اللغة العربية نافع معلا، وراجع الترجمة الدكتور عبد الله عبد العاطي النجار، وهي تعتبر من أشهر تسع روايات مجرية مترجمة على مستوى العالم.

ويمكن القول إنه لم يحظ نص أدبي مجري معاصر بما حظيت به رواية "السكينة" من احتفاء على مستوى العالم، فقد صدرت بطبعات عديدة في بودابست، وما تزال تلاقي رواجها الأدبي في موطنها، وسرعان ما تلقفتها دور النشر في غالبية البلدان الأوروبية والأمريكية.

اعتبرت رواية "السكينة" أفضل رواية مترجمة في أمريكا لعام 2001، ويجدر القول إنها وضعت كاتبها أتيلا بارتيش في المقدمة إلى جانب الروائيين المبدعين المعاصرين، وجعلته يتفوق على أبناء جيله في شهرته العالمية بعد أن ترجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة، إضافة إلى ما أحرزه الكاتب من جوائز أدبية.

هي نص ما بعد حداثي من حيث البناء وعلى نقيض من عنوان الرواية، فإن محتواها يفتقر تماما إلى السكينة، فأحداثها تدور في فترة استبداد الحزب الواحد حتى انسحاب الجيش السوفييتي من المجر عام 1991، وتشكل النظام السياسي الجديد سلميا هناك.. هذه الفترة الاستبدادية هي الخلفية العميقة لأحداث الرواية.

وما يقيد البطل ويفقده السكينة ليس فقط العلاقة المتناقضة بأمه- الممثلة المعتزلة المريضة نفسيا- التي يعيش معها في بيت واحد ويرعاها، بل يقيده أيضا ما أقامته حبيبته (ذات المصير التراجيدي كذلك) من جدران وعوائق في وجهه ليبقى محاصرا حتى في السجن المجازي.