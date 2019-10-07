اليوم.. "أسنان الأزهر" تحتفل بحصولها على شهادة ضمان الجودة

أعلن الدكتور دياب فتوح الحداد، مدير وحدة الجودة بطب أسنان الأزهر، إقامة احتفالية كبيرة بمقر الكلية، اليوم الإثنين، بمناسبة حصول الكلية على شهادة ضمان الجودة.



وأوضح مدير وحدة الجودة بطب أسنان الأزهر، أن الاحتفالية المقامة تحت رعاية الدكتور تامر حمزة عميد الكلية، سوف يحضرها عدد من قيادات الجامعة، موجهًا الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالآخر، عميد الكلية السابق، وذلك لحسن تعاونهم وتكاتفهم مع الكلية للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الزيارة الأولى، مشيرًا إلى أن تميز الكلية في برامجها العلمية وخدماتها المجتمعية كان له أثر كبير في تقييم الأقسام العلمية.

