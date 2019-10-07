"إكستينكشن ريبيليون" تطلق احتجاجات يوم التحرك فى عاصمة نيوزيلندا

بدأت جماعة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) الدولية لنشطاء التغير المناخي احتجاجات يوم التحرك كجزء من حملة عالمية في العاصمة النيوزيلندية، ولنجتون، صباح اليوم الاثنين حيث أغلق مئات الأشخاص الطرق المركزية والوزارات واجتاحوا فرعا لأحد المصارف.



وتعد الإضطرابات جزءًا من 60 فعالية مماثلة حول العالم خططت لها جماعة "إكستينكشن ريبيليون"، التي تأسست في بريطانيا وخرج محتجون من أعضائها إلى الشوارع حول العالم لمطالبة الحكومات بالإعلان عن "حالة طوارئ مناخية وبيئية" وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام.2025



وقالت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أردرن لوسائل الإعلام المحلية، "لن أعارض أبدًا أن يكون هناك شخص قادر على التعبير عن آرائه وأصواته ولكن منع الناس من امكانية التحرك والقيام بعملهم اليومي ولا يجعلنا نقترب بالضرورة من التحرك بشان المناخ الذي يدعون إليه".



وفي الصباح، ربط أناس أنفسهم بأنابيب معدنية بسيارة وردية بلا إطارات، بينما تم ربط أشخاص آخرين بقارب وردي في المنطقة التجارية المركزية في ولنجتون.



وفي وقت لاحق، احتل المئات من المتظاهرين فرعًا مركزيًا من بنك تابع لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة "لدفعه للتخلص من الوقود الأحفوري"، وفقًا لما قاله المنظمون ومع بداية فترة بعد الظهيرة كانت الشرطة تراقب الاحتجاجات السلمية ولم تتم أي اعتقالات.



وقالت طالبة جامعية تدعى ميلاني فوتييه كانت مربوطة بالسيارة الوردية في بيان إنها شعرت أنه ليس لديها خيار سوى المشاركة في الفعالية. وأضافت فوتييه: "إما نصنع التاريخ، أو نصبح تاريخا. هذا يعني أننا يجب أن نضع حدا لاستخدام الوقود الأحفوري قبل فوات الأوان".