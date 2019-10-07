الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضًا طفيفًا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.



والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 23 32

طنطا 22 31

دمنهور 20 32

الإسكندرية 22 29

بلطيم 20 29

مطروح 22 29

السلوم 20 30

سيوة 22 31

بورسعيد 24 28

دمياط 23 28

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 33

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 23 33

نخل 14 30

نويبع 22 33

طابا 22 32

كاترين 15 29

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 23 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 39

شلاتين 26 37

أبورماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33