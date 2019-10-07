الصالون الثقافى العربى يحتفى بنصر أكتوبر بحضور 4 رؤساء اتحاد كتاب

شهد الصالون الثقافي العربي الذي تقيمه شهريًا دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، برئاسة الكاتب الكبير مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، أمسية شعرية احتفاءً بنصر أكتوبر المجيد وأثر الثقافة على الانتصار وما خلفته لذة الانتصارات من الوعي الثقافي لدى المواطن المصري.



بدأ الحفل بكلمة الشاعر الكبير مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، وقال إن الهدف من الصالون خلق مشهد ثقافي رافي وجاد وأن المشهد الثقافي المرتقب حلم طال انتظاره.



وفى السياق نفسه تناول الكاتب أسامة إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار النخبة ذكريات نصر أكتوبر العظيمة، وحال الشارع المصري ونبض الأهالى، مشيرا إلى كم التضحيات التى قدمها الشعب المصري من أجل الانتصار العظيم الذي سيظل فخرا فى جبين كل مصري، حضر الحفل عدد كبير من الشعراء والنقاد وشخصيات المجتمع من مصر والعالم العربي.



تضمن الحضور الكاتب السوداني الكبير عمر قدور رئيس اتحاد كتاب السودان، وأشار قدور إلى دور مصر في انتشار الثقافة فى المنطقة العربية لامتلاكها مواهب ثقافية مؤثرة في العالم، مشيرا إلى عظمة نصر أكتوبر وكم أنها رفعت رأس العرب في المنطقة وأوضح مدى العلاقة الثقافية القوية التي تربط بين مصر والسودان وقال لا ننسى دور القائد الرئيس محمد أنور السادات فى تغيير نظرة العالم للعرب، وفي نفس السياق قال علوان جيلاني ممثل اتحاد كتاب اليمن السعيد إن الأجيال اليمنية تتلمذت على يد المصريين وكم أثرت الثقافة المصرية فى المجتمع اليمني وأوضح جيلاني أن الأجيال اليمنية تعلمت على يد أكثر من ٣٠٠٠ معلم مصري يشتغلون بالتدريس في اليمن إضافة على أن الكتب والكتاب من مصر والفيلم والمسلسل والإذاعة مصري وذلك يدل على أثر مصر فى نشر المحتوى الثقافي العربي في المنطقة.



وقال رئيس اتحاد كتاب سلطنة عمان مدى أهمية الثقافة المصرية على دول الخليج العربي مهنئا العالم العربي بنصر أكتوبر، فى نفس السياق قال المستشار شفيع الجرف نائب رئيس محكمة النقد إذا تحدثنا عن نصر أكتوبر يجب تناول السيرة العطرة للقائد محمد أنور السادات.



تضمن الحفل فقرات شعرية وغنائية لعدد كبير من الشعراء والمطربين تخليدا لذكرى نصر أكتوبر المجيد