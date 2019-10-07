الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. وسقوط متوقع للأمطار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الخريف بدأ ومن المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الفترة المقبلة واحتمالية سقوط أمطار.



وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات له، أنه من المتوقع هطول السيول وتم نشر تحذيرات على أعلى مستوى لتجنب حدوث أضرار.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الإثنين الموافق 7 أكتوبر2019، متوقعة أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وبعض المناطق المتفرقة من جنوب البلاد.