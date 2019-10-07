رئيس الشروق: 225 مليون جنيه إعادة لتأهيل شبكة الكهرباء

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، إن حجم إعادة تأهيل شبكة الكهرباء بالمدينة بلغ 225 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه خلال 3 أشهر تم تأهيل المجاورتين الأولى والثانية بالكامل بالحي السكني الرابع.



وذكر أن الشروق، تعرضت لسوء حالة شبكات الكهرباء، خاصة في معظم مناطق شرق المدينة، وبعض أحياء بمنطقة غرب، لتعثر شركات قطاع الأعمال، في استكمال توريد وتركيب المهمات الكهربية المطلوبة لهذه المناطق وإنارة الشوارع.



وقال الغيطي إن الجهاز، قام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير سبل الدعم، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل مرفق الكهرباء، ولاستقرار التيار الكهربي، وتلافي جميع الملاحظات فى الأعمال المنفذة سابقًا، وسرعة إنارة الشوارع والمناطق.



وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة النقل للكهرباء لزيادة القدرة الاستيعابية لمحطة المحولات بإضافة محول اضافي بقدرة 40 ميجا للتوسعات المستقبلية للمدينة.