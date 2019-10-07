"الشروق": إجمالى المستحقات خلال 3 أشهر 350 مليون جنيه

قال المهندس أحمد على نائب رئيس الجهاز لقطاع الشئون العقارية بجهاز مدينة الشروق، إن إجمالي مستحقات المدينة، خلال 3 أشهر، بلغ نحو 350 مليون جنيه، متمثلة في بيع 17 قطعة "سكني مختلط تجاري وإداري" بقيمة 221.883 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه تم تحصيل متأخرات من قطع أراضي العمران المتكامل بقيمة 40 مليون جنيه، وتحصيل إجمالي متأخرات عن الأراضي السكنية الصغيرة بقيمة 4.861 مليون جنيه، ومتأخرات مستحقة عن الوحدات السكينة بقيمة 1.389 مليون جنيه.



وأوضح أنه، تم طرح 78 قطعة أرض أكثر تميزًا وطرحها للبيع، وتم سحب 17 قطعة أرض بسبب عدم التنفيذ، وسحب 64 قطعة أرض بسبب عدم سداد الأقساط، و31 وحدة سكنية لعدم سداد الأقساط المستحقة.