تفاصيل خطة تطوير الطرق بمدينة الشروق

قال المهندس أحمد عبد الرازق، معاون رئيس جهاز مدنية الشروق ورئيس قطاع الطرق، إن تكلفة تطوير أعمال الطرق بمنطقة السبع عمارات بلغت نحو 50.876 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة أعمال الطرق بالحي الثالث شرق نحو 136.359 مليون جنيه.



وأضاف معاون رئيس جهاز مدنية الشروق، أن تكلفة تطوير أعمال الطرق بأحياء الفيلات بلغت 58.655 مليون جنيه، كما وصلت تكلفة تطوير أعمال الطرق بالمنطقتين السابعة والتاسعة عمارات لنحو 109.531 مليون جنيه، وبلغت تكلفة تطوير منطقة "ب2"، و"د2" نحو 66.943 مليون جنيه.



وأشار إلى أن إعادة تطوير أعمال الطرق بمشروع دار مصر تكلفت نحو 154.381 مليون جنيه، وأن تكلفة تطوير وتنسيق الأحياء: "السابع، والثامن، والأول، والثاني شرق، والرابع، وحي العمارات" تصل إلى 245.752 مليون جنيه.



وذكر أن الجهاز عمل على إعادة أعمال الصيانة لطرق المدينة، وإعادة الشيء لأصله بمناطق "إسكان الشباب، وشمال، والجنوب، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة حي النادي، والحي الخامس"، وترميم طرق القطاع الغربي والشرقي للمدنية، بقيمة 269.303 مليون جينه.



وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتطوير الطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي، واستكمال القطاع التصميمي لمنطقة أراضي الإسكان الاجتماعي ومنطقة الميكروويف، ورفع كفاءة الطريق الشرقي القديم، وطرق مركز المدنية 2، بالإضافة إلى تطوير طريق أحمد عرابي، تبلغ نحو 233.358 مليون جنيه.

