صحفى تركى: انخفاض التضخم ليس حقيقيًا والأسعار ارتفعت بشكل كبير

أثبتت تقارير عديدة فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الإصلاح الاقتصادي كما يزعم، وأنها كلها كلمات وهمية.



وقال جمعة عالي أونال، صحفي تركي معارض، إن تركيا تخضع لنظام رجل واحد منذ عام 2013، حاول الرئيس أردوغان بسرعة كبيرة أن يأخذ القضاء والبيروقراطية والأعمال التجارية والدبلوماسية والإعلام والشرطة والجيش والمخابرات في صفه وأخيرا أصبح البنك المركزي خاضع لسيطرته الكاملة.



وأضاف جمعة في تصريحات لـ"الدستور" أن تركيا كانت تواجه أزمة كبيرة في كل المجالات، ولكن كان أكثرها تضررًا هو الاقتصاد.



وأوضح أن أرقام التضخم الأخيرة التي تم الإعلان عنها وهمية، على سبيل المثال، قيل إن التضخم انخفض ولكنه قفز إلى 25% في أكتوبر من العام الماضي، وارتفع مرة أخرى 9.26% بعد عام.



وتسائل:"هل هذه الأرقام واقعية؟ هل انخفضت أسعار الفائدة بالفعل، بينما يقرأ الشعب التركي أخبار ارتفاع الأسعار يوميًا؟"، بالتأكيد الناس في الشارع لا يصدقون هذه الأرقام. لأنه في هذا الشهر فقط، ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 15%. على سبيل المثال، الزيادات في بعض العناصر في العام الماضي هي كما يلي:

الكهرباء 60 ٪ زيادة

زيادة الغذاء 50 ٪

الحليب 50 ٪ زيادة

الغاز الطبيعي 52 ٪ زيادة

النفط 30 ٪ زيادة



وتابع: "هذه الزيادات لا سيما الزيادة في الكهرباء والغاز الطبيعي تؤثر على جميع القطاعات. ولا سيما الطبقات الفقيرة التي تزيد عن 50% في تركيا تتأثر بشدة بهذه الزيادات. بطبيعة الحال، فإن أهم سبب لكون معدل التضخم منخفضًا جدًا هو معهد الإحصاء التركي الذي يخضع مباشرة لسيطرة أردوغان. لا يمكن لأي مؤسسة أن تعلن أي أرقام دون إرادة أردوغان".



وأشار إلى أنه في الخطوة التالية، يحاول أردوغان تخفيض أسعار الفائدة من خلال اللعب مع الأرقام في بلد انخفض فيه الإنتاج بسرعة، لا يمكن لأردوغان أن يخرج تركيا من الصعوبات.



من أجل معرفة حقيقة اقتصاد البلاد من الضروري النظر إلى أرقام مبيعات الإسكان والسيارات. ضاق سوق السيارات بنسبة 35 ٪ في عام 2018، وبنسبة 50 ٪ في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019. انخفضت مبيعات السيارات من 1 مليون وحدة في عام 2017 إلى 350 ألف وحدة في عام 2019.



وبالمثل، انخفضت مبيعات المساكن بنسبة 48.6 ٪ مقارنة بالعام السابق.