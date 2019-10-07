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مصر

تفاصيل رحلة قطار العاصمة الإدارية الجديدة "المونوريل"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:51 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس محمد النمر، نائب رئيس قطاع الطرق بجهاز مدينة الشروق، إنه يأتي مشروع القطار المكهرب في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة والتى تهدف إلى ربط المدن الجديدة عن طريق وسيلة آمنة وسريعة، وذلك لخدمة المواطنين سكان وزائري المدن الجديدة.

وأعلن "النمر" عن رحلة مرور القطار المونوريل بمدينة الشروق فى مسار معزول لتجنيب التقطاعات بطول 6 كم موازيا للواجهة الشمالية على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وقال إن محطات القطار بالمدينة تشمل خدمة الجزء الغربي عند مدخل "1" البديل والأخر لخدمة الجزء الشرقي عند مدخل "2" عن طريق الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن كل محطة تشمل أماكن انتظار السيارات لخدمة الركاب وتم ربط المحطات بشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة وجاري استكمال كافة الخدمات التى تلبي احتياجات رواد المدنية عن طريق القطار الكهربائي.

وأوضح أن مشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 86.5 كم يبدأ من محطة عدلي منصور مع الخط الثالث لمترو الأنفاق حتى محطة الروبيكي وتتفرع يمينًا باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، ويسارا باتجاه مدينة العاشر من رمضان، ويضم 11 محطة "10 محطات سطحية (عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، نيو هليوبوليس، بدر، الروبيكي، العاصمة الإدارية 1، المنطقة الصناعية العاشر من رمضان)، ومحطة وحيدة علوية هي "العاصمة الإدارية 2"، على أن يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بشركات مصرية بالكامل.

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