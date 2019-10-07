أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ58.19 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، نحو 18 سنتًا، منذ إغلاق أخر تداول نهاية الأسبوع المنقضى بعد ارتفاعها بدعم من بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي بمقدار 3 منصات لتصل إلى 710 نقاط.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر إلى ما يقرب من 0.5% ليصل إلى 58.19 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 52.68 دولار للبرميل.



وكانت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضى هبطت بحو 5.7%، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو.



وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن أكبر مصدر للنفط في العالم استعاد الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين في المملكة، الشهر الماضي، أوقفت ضخ أكثر من 5% من المعروض العالمي من الخام.



وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إن المملكة العربية السعودية أظهرت للعالم أنها مصدر يُعتمد عليه في إمدادات النفط، مشيرًا إلى أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط، بعدما اضطربت السوق؛ إثر الهجوم على منشأتيها في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.