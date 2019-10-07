وفد وزارى فلسطينى يصل القاهرة مساء اليوم

يصل وفد وزارى فلسطينى إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه.



وكان السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح، صرح بأن زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لجمهورية مصر العربية، جاءت بناء على دعوة من نظيره المصرى الدكتور مصطفى مدبولي.



وأوضح اللوح أن الوفد الوزاري يعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين البلدين، وتأتى فى سياق التنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين البلدين.



وأشار اللوح إلى أن الوفد الوزارى الفلسطينى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية، ليؤكد على حرص فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الفلسطينى محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات



وأفاد اللوح بأن الوزراء المشاركين في الزيارة هم: وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي بإسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما دولة رئيس الوزراء.