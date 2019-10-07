الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد وزارى فلسطينى يصل القاهرة مساء اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى
مروة عنبر
طباعة
يصل وفد وزارى فلسطينى إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه.

وكان السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح، صرح بأن زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لجمهورية مصر العربية، جاءت بناء على دعوة من نظيره المصرى الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح اللوح أن الوفد الوزاري يعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين البلدين، وتأتى فى سياق التنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين البلدين.

وأشار اللوح إلى أن الوفد الوزارى الفلسطينى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية، ليؤكد على حرص فلسطين على مد جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الفلسطينى محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات

وأفاد اللوح بأن الوزراء المشاركين في الزيارة هم: وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي بإسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما دولة رئيس الوزراء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج في الفدائية من أجل أرضنا المقدسة

منذ حوالي 9 ساعات

الباز مهاجمًا عمرو واكد: تخطى سقف الجنون ويستحق عقوبة الخيانة

منذ حوالي 11 ساعة

"الكارثة".. هكذا وصفت ابنة موشي دايان حرب أكتوبر في روايتها

منذ يوم

مصرع شابان أثناء تنقيبهما عن الذهب بالبحر الأحمر

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

أيام زمان

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

وصفة طبيعية للتخلص من التجاعيد

الرئيس نيوز

أردوغان سيلتقي ترامب الشهر المقبل للتباحث بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

الجندي يحتفي بنصر أكتوبر: "لو الجزيرة في زمن الحرب لأشادت بإسرائيل"

بصور السيسى والأعلام..الجالية المصرية بأمريكا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: الإخوان قتلة لم يشاركوا فى حرب أكتوبر

منوعات

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

رائدا فضاء يستبدلا بطاريات المحطة الدولية

كشكول

"زيدان": ندعم ريادة الأعمال بالمدارس الفنية من أجل التنمية المستدامة

"التعليم الفني" ينتهي من تدريب تخصصات الزخرفة والأثاث علي مناهج " الجدارات"

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى جفاف العين

“الإسكان” تؤكد الإلتزام بالبرامج الزمنية للعاصمة الإدارية

أسعار الذهب بنهاية 6 أكتوبر

“المالية” توافق علي نقل المنتدبين على 775 درجة شاغرة بالجمارك

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

سمير قسيمي: حياة بائسة أن نختار إما الموت عزلة أو العيش خائفين

4 شعراء يهود يكتبون عن حرب أكتوبر: أصبح لون الرمال أحمر

صفحتنا ع الفيس بوك