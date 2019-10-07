الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقام النبى يوسف بنابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مقام النبي يوسف في مدينة نابلس في الضفة الغربية.



وأكدت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة المنطقة الشرقية من نابلس من عدة محاور وذلك من اجل تمكين المستوطنين من الوصول إلى مقام النبي يوسف لأداء صلوات تلمودية.



وأفادت المصادر باندلاع مواجهات في تلك المنطقة، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز بكثافة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.