مواعيد عرض مسلسل "شبر مية" على قناة "dmc"

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "شبر مية" بطولة النجم أحمد السعدني، عن موعد بدء أولى حلقات المسلسل غدا، على شاشة قناة DMC، في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن يتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 11 على قناة "dmc drama".



ومسلسل "شبر مية" مكون من 50 حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبي، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، مراد مكرم، نهى عابدين، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم، وتأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.