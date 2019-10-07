رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير ميتشو مدرب الفريق الأبيض بعد التعادل مع نادي مصر.



وقال "مرتضى"، عبر برنامج "الزمالك اليوم": "ميتشو مدرب الزمالك الحالي لن يرحل إلا بنهاية الموسم، بعد الفوز بكأس مصر، الكل أشاد به، ولكن في بعض المباريات كان غير موفق، هذا لا يعني أنه سيرحل".



وتابع: "إذا فاز المدرب الجماهير تشيد به وتقول عبقري ولن تتحدث عن الإدارة وإذا تعادل أو خسر، تقول مرتضى وأولاده السبب".



واختتم: "سنتخذ قرارات هامة للحد من رعونة اللاعبين، ولكن لن يتم الإعلان عنها على الهواء، وستكون في الغرف المغلقة، لكن ميتشو مستمر ومدعم من الجميع".