اليوم.. محاكمة 3 متهمين فى "أحداث عنف الظاهر"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية "أحداث عنف الظاهر".



وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

