اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".



وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

