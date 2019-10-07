باسل ترجمان: نتائج الانتخابات فى تونس ستكون صادمة

ماذا يحدث في تونس؟.. انتخابات رئاسية من ناحية وتشريعية من ناحية أخرى يفصلها الوجود الشعبي من كل الفئات؛ في امتحان سياسي للشعب التونسي.



وقال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، إن إعلان حزب قلب تونس عن فوزه في الانتخابات التشريعية بعد يوم صعب عاشته تونس بسبب المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات، أدى إلى حالة غريبة.



وأضاف "ترجمان"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه المقاطعة تركزت أساسا على فئة الشباب وبدرجة أقل مختلف شرائح المجتمع وتراجعت النسبة عما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي ومثلت 45 % وكانت نتائج الانتخابات التشريعية أقل، حيث وصلت إلى 33%، وهذا يعكس غضب شعبي كبير من كل المشهد السياسي وعقابا انتخابيا لثماني سنوات من الكذب التي امتهنتها الأطراف السياسية التي حكمت تونس بحق الشعب.



وتابع: "نتائج الانتخابات وضعت التجربة الانتخابية كاملة في تونس تحت المحك، خاصة وأنه لايمكن أن تكون هناك ديمواقراطية في ظل مقاطعة شعبية وفى انتظار النتائج النهائية".



وأشار إلى أن الشعب ابتعد عن النخب السياسية ومن المبكر توقع الشكل النهائي للانتخابات ولكنها ستكون صادمة للكثيرين، ونتائج الانتخابات التشريعية سيكون لها نتائج على الانتخابات الرئاسية في حال تأكد فوز حزب القروي وسيشكل دافع كبير لكثير من القوى لدعمه والتصويت له ومساندته في هذه الانتخابات.