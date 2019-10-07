المرور: بدء أعمال مشروع بالوعات صرف الأمطار بشارع المخيم بمدينة نصر

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة على تنفيذ مشروع إنشاء بالوعات صرف الأمطار (بشارع المخيم الدائم) فى مدينة نصر، أمام القادم من طريق النصر قبل منزل كوبرى الفنجرى المتجه إلى المخيم مسافة 15م بجوار منزل الكوبرى، ثم قطع طريق المخيم بجوار المنزل للوصول إلى نادى مدينة نصر، على أن تكون مواعيد العمل ليلًا فقط من الساعة 12،05 صباحًا للساعة 6 صباحًا فقط خلال الفترة من يوم 7102019 ولمدة خمسة أيام فقط.



وسوف يتم تنفيذ أعمال قطع لشارع المخيم الدائم أمام نادى مدينة نصر على مرحلتين، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا عقب الانتهاء من المرحلة السابقة تمامًا وإعادة الشيء لأصله، مع ترك مساحة كافية لمرور السيارات، ويتم القطع من الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة الموافق 11 10 2019 وحتى الساعة الخامسة صباحًا نفس اليوم، دون غلق للطريق ودون إجراء تحويلات مرورية.