روسيا تعلق على احتمال اندلاع حرب نووية مع الولايات المتحدة

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن اندلاع حرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة أمر غير واقعي في الظروف الحالية، مشددا على ضرورة منع ظهور هذا الاحتمال.



وقال أنطونوف، خلال مشاركته في منتدى "ديالوغ فورت-روس" الروسي الأمريكي، يوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يوجد هناك مثل هذا الاحتمال: "لا، أنا غير متفق على الإطلاق مع هؤلاء الذين يدعون أن الحرب النووية وشيكة".



وأضاف أنطونوف: "لكن يجب علينا تفادي أي احتمال لنشوب الحرب. ولهذا السبب، من بالغ الأهمية بالنسبة لنا أن نعيد كل قنوات الاتصال بيننا".



من جهة أخرى، شدد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة على ضرورة أن تخوض واشنطن وموسكو مناقشات جادة بشأن حل قضية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، لافتا إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية مناسبة حال نشر هذه الأسلحة قرب حدودها من قبل الولايات المتحدة.



وقال في هذا السياق: "سنكون مضطرين للدفاع عن بلدنا في حال نشر الولايات المتحدة مثل هذه الصواريخ قرب روسيا".



وتابع أنطونوف: "حان الوقت لكي نجلس في جنيف أو موسكو أو واشنطن على طاولة مفاوضات ونتعامل بجدية بالغة مع هذه القضايا".