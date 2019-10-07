اليوم.. نظر تجديد حبس ضابط المحلة فى الاعتداء على محام

تنظر نيابة المحلة، اليوم الاثنين، جلسة تجديد حبس معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، بالتعدي على أحد المحامين بالضرب أثناء مروره لتفقد الخدمات الأمنية بمنطقة سوق الحنفي.



وتعود الواقعة إلى الخميس الماضي، «عندما توقف المحامي أحمد علوان بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى» وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.



يأتى هذا بعدما أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس الضابط، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة بضرورة الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان في واقعة البلاغ المقدم ضد معاون مباحث قسم شرطة أول المحلة، بالتعد على أحد المحامين بالضرب أثناء مروره لتفقد الخدمات الأمنية بمنطقة سوق الحنفي.