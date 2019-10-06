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الثقافة

فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:54 م
احتفال الأوبرا بذكرى
احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر
ايهاب مصطفى
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تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على المسرحين الكبير والمكشوف، والذي أقامته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتضمن الاحتفال مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية التي قدمها عمالقة الموسيقى العربية وعبرت عن مشاعر العزة والكرامة.

وقالت وزيرة الثقافة، إن انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، مؤكدة أن ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزًا لاستمرار العطاء، مضيفة أن الانتصارات روت قصة كفاح تحمل قيم الصمود والإصرار وفتحت أفاق المستقبل لشعب مصر بعد أن نجح أبناءه في العبور واسترداد أرض الفيروز، مشيرة إلى أن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الغالية مستمرة طوال الشهر في جميع المحافظات للعمل على تنشيط الذاكرة الوطنية التي تذخر بأمجاد وبطولات الجيش المصري ودعم وتعزيز روح الانتماء.

من جانبه، أكد مجدي صابر، أن سماء الأوبرا تزينت بمجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية التي تشارك في تقديمها مختلف فرق الموسيقى العربية، حيث تضمنت الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 6 عروض أقيمت بالتوازي في القاهرة والإسكندرية ودمنهور بمسارح "الجمهورية، والمكشوف، ومعهد الموسيقى العربية، وسيد درويش، وأوبرا دمنهور، والمسرح الكبير".

أخرج الاحتفال على المسرح الكبير الفنانة جيهان مرسي، وبدأ بفيلم وثائقي عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان بطل الحرب والسلام، واستمرت المشاهد التسجيلية الوطنية على الشاشة في خلفية المسرح لتصاحب الفقرات التي قادها المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجي، وتضمنت موسيقى رأفت الهجان، بسم الله، تلاها أم البطل- المصريين أهم أداء أميرة أحمد، فرحة مصر تغنت بها مي الجبيلي، بحبك يا مصر – على الربابة أداء مروة حمدي، لفي البلاد ياصبية – إبنك يقولك – عاش اللي قال – الله يا بلادنا الله - صباح الخير يا سينا - أداء أحمد عفت، يابوي يامصر – عاشت بلادنا قدمهما وليد حيدر، سمينا وعدينا – يا أغلي اسم في الوجود تغنت بهما رحاب مطاوع، قصيدة مصر – بالسلام إحنا بدينا أداء حسناء، يا نسمة الحرية - النسر المصري - اسلمي يا مصر تغنى بهم عصام محمود.

وعلى المسرح المكشوف قدم طلاب فصول كورال الأطفال والشباب بمصاحبة فصول البالية بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلًا بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار شمل مجموعة من المؤلفات الحماسية أداها مجموعة من المواهب الواعدة.

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