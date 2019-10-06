هدف دودو ينقذ بالميراس من الهزيمة

أحرز دودو هدفا متأخرا لينقذ فريقه بالميراس ويمنحه التعادل مع ضيفه أتليتيكو مينيرو اليوم الأحد لكن حامل اللقب تراجع في صراع المنافسة على لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم إذ انتصر فلامنجو ليمدد صدارته بفارق خمس نقاط.

ومنح ناتان التقدم لأتليتيكو مينيرو في نهاية الشوط الأول لكن دودو تبادل تمرير الكرة مع جوستافو سكاربا ليهز الشباك من زاوية ضيقة قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع بالميراس رصيده إلى 47 نقطة من 23 مباراة مقابل 52 نقطة لفلامنجو الذي انتصر 1-صفر على مستضيفه شابكوينسي متذيل الترتيب.

وقال دودو "الطريق ما زال طويلا حتى النهاية. الفارق زاد بنقطتين. هذا وقت الحفاظ على هدوئنا لكي نقترب من فلامنجو".