إزالة 18 مخالفة على المسطحات المائية بالمنيا

تمكنت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي ومسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع من ضبط 18 مخالفة متنوعة على المسطحات المائية بزمام المحافظة.



كانت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن بقيادة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تمكنت من ضبط وإزالة 18 مخالفة على المسطحات المائية بنطاق المحافظة من بينها مخالفات تتعلق بمياه الرى وآخرى بالصيد غير القانوني (الصيد الجائر) ومحاولات ردم أجزاء من هذه المسطحات والبناء على ضفافها.



وتم إزالة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبيها.