الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 18 مخالفة على المسطحات المائية بالمنيا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:48 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات على المسطحات المائية
المنيا ـ على حسين
طباعة
تمكنت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي ومسئولي الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع من ضبط 18 مخالفة متنوعة على المسطحات المائية بزمام المحافظة.

كانت حملة أمنية (إزالات) ضمت شرطة المسطحات المائية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن بقيادة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تمكنت من ضبط وإزالة 18 مخالفة على المسطحات المائية بنطاق المحافظة من بينها مخالفات تتعلق بمياه الرى وآخرى بالصيد غير القانوني (الصيد الجائر) ومحاولات ردم أجزاء من هذه المسطحات والبناء على ضفافها.

وتم إزالة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع مرتكبيها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بوجود "ثغرات" في تتبع منفذ اعتداء باريس

منذ حوالي 5 ساعات

الباز مهاجمًا عمرو واكد: تخطى سقف الجنون ويستحق عقوبة الخيانة

منذ حوالي 11 ساعة

انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج في الفدائية من أجل أرضنا المقدسة

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

"فخر العسكرية المصرية".. ماذا تعرف عن اللواء عبدالقوي الشافعي؟

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

أيام زمان

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

وصفة طبيعية للتخلص من التجاعيد

دراسة: مشاهدة الأفلام تسرع الشيخوخة

الرئيس نيوز

أردوغان سيلتقي ترامب الشهر المقبل للتباحث بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

الجندي يحتفي بنصر أكتوبر: "لو الجزيرة في زمن الحرب لأشادت بإسرائيل"

بصور السيسى والأعلام..الجالية المصرية بأمريكا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: الإخوان قتلة لم يشاركوا فى حرب أكتوبر

منوعات

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

رائدا فضاء يستبدلا بطاريات المحطة الدولية

كشكول

"زيدان": ندعم ريادة الأعمال بالمدارس الفنية من أجل التنمية المستدامة

"التعليم الفني" ينتهي من تدريب تخصصات الزخرفة والأثاث علي مناهج " الجدارات"

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى جفاف العين

“الإسكان” تؤكد الإلتزام بالبرامج الزمنية للعاصمة الإدارية

أسعار الذهب بنهاية 6 أكتوبر

“المالية” توافق علي نقل المنتدبين على 775 درجة شاغرة بالجمارك

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

سمير قسيمي: حياة بائسة أن نختار إما الموت عزلة أو العيش خائفين

4 شعراء يهود يكتبون عن حرب أكتوبر: أصبح لون الرمال أحمر

صفحتنا ع الفيس بوك