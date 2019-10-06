الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بالصور.. يوم النصر يشعل الحماسة الوطنية فى الإسكندرية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:47 م
يوم النصر يشعل الحماسة
يوم النصر يشعل الحماسة الوطنية فى الإسكندرية
أمير محمد خالد
طباعة
ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر ووسط حشد جماهيرى ضخم سيطرت عليه مشاعر وطنية حماسية أقام قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلًا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية من إنتاج فرقة مسرح إسكندرية وإخراج ومشاركة فى البطولة إسلام عبدالشفيع.

وقال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن احتفالية يوم النصر استعرضت حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم حتى تحقيق الانتصار، كما مزجت بين روح صمود الشعب المصرى العظيم وقيم العمل وبناء الوطن والعمل على ازدهاره.

يشار إلى أن يوم النصر بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

منذ حوالي 6 ساعات

"الكارثة".. هكذا وصفت ابنة موشي دايان حرب أكتوبر في روايتها

منذ حوالي 14 ساعة

وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

منذ حوالي 8 ساعات

تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

"فخر العسكرية المصرية".. ماذا تعرف عن اللواء عبدالقوي الشافعي؟

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

أيام زمان

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

وصفة طبيعية للتخلص من التجاعيد

دراسة: مشاهدة الأفلام تسرع الشيخوخة

الرئيس نيوز

أردوغان سيلتقي ترامب الشهر المقبل للتباحث بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

الجندي يحتفي بنصر أكتوبر: "لو الجزيرة في زمن الحرب لأشادت بإسرائيل"

بصور السيسى والأعلام..الجالية المصرية بأمريكا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: الإخوان قتلة لم يشاركوا فى حرب أكتوبر

منوعات

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

رائدا فضاء يستبدلا بطاريات المحطة الدولية

كشكول

"زيدان": ندعم ريادة الأعمال بالمدارس الفنية من أجل التنمية المستدامة

"التعليم الفني" ينتهي من تدريب تخصصات الزخرفة والأثاث علي مناهج " الجدارات"

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى جفاف العين

“الإسكان” تؤكد الإلتزام بالبرامج الزمنية للعاصمة الإدارية

أسعار الذهب بنهاية 6 أكتوبر

“المالية” توافق علي نقل المنتدبين على 775 درجة شاغرة بالجمارك

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

سمير قسيمي: حياة بائسة أن نختار إما الموت عزلة أو العيش خائفين

4 شعراء يهود يكتبون عن حرب أكتوبر: أصبح لون الرمال أحمر

صفحتنا ع الفيس بوك