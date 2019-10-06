بالصور.. يوم النصر يشعل الحماسة الوطنية فى الإسكندرية

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر ووسط حشد جماهيرى ضخم سيطرت عليه مشاعر وطنية حماسية أقام قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلًا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية من إنتاج فرقة مسرح إسكندرية وإخراج ومشاركة فى البطولة إسلام عبدالشفيع.



وقال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن احتفالية يوم النصر استعرضت حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم حتى تحقيق الانتصار، كما مزجت بين روح صمود الشعب المصرى العظيم وقيم العمل وبناء الوطن والعمل على ازدهاره.



يشار إلى أن يوم النصر بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى.