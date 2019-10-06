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الصحة

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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يرتكب البعض العديد من الأخطاء التي تتسبب في إصابتهم بالأرق وعدم الحصول على قدر كاف من النوم باستغراق، وترجع أهمية النوم لعدد كاف من الساعات وباستغراق إلى أنها تؤثر إيجابيًا على الحالة الصحية والمزاجية بشكل مباشر.

وأورد موقع "WebMD" عددًا من النصائح التي تساعد على تجنب الإصابة بالأرق منها:

1- الكافيين بعد العشاء
يجب تجنب تناول أي مشروبات مثل الشاي أو القهوة والمشروبات الغازية والطاقة وكذلك الشوكولاتة بعد تناول العشاء في حوالي الثامنة مساء.

2- تصفح الإنترنت
يمكن أن يتسبب أي ضوء صناعي، وتحديدًا الضوء الأزرق المتوهج لشاشات الهاتف الذكي والكمبيوتر بأنواعه، إلى الإصابة بالأرق ليلا. وينصح الخبراء بإغلاق الشاشات الساطعة للهواتف والكمبيوتر وكذا أجهزة التلفزيون قبل ساعتين إلى 3 ساعات من موعد النوم لتهيئة الجسم للغفوة.

3- القيلولة عصرًا
جيد أن يحصل المرء على إغفاءة عين قصيرة وسط النهار. ولكن إذا كانت القيلولة بعد الساعة 4 عصرًا فإنها ربما تحطم الآمال في نوم عميق أثناء الليل. لذلك، ينصح موقع "WebMD" بالامتناع عن القيلولة بعد 4 عصرًا وكذلك عدم تناول القهوة، ويمكن استعادة النشاط من خلال الحصول على دش سريع أو ممارسة رياضة المشي لفترة قصيرة.

4- الحر والرطوبة
ربما يلاحظ البعض أنهم من الصعب أن يغفو عندما يكون الجو حارًا. وتعد درجة الحرارة المرتفعة في الغرفة والرطوبة من الأسباب الرئيسية للأرق والتأثير السلبي على جودة النوم. ومن أجل الحصول على قسط جيد من الراحة، يجب أن الحفاظ على بقاء جسم الإنسان باردًا.

5- الأكل قبل النوم
بالطبع، يصعب الخلود إلى النوم في حالة الجوع ولكن بضع لقيمات صغيرة ستفي بالغرض. يجب الابتعاد عن تناول أي وجبة كبيرة أو حتى وجبة صغيرة لكن يمكن تتسبب في عسر هضم. إن تناول الأطعمة التي تصيب بعسر الهضم تؤدي للأرق وللمعاناة من كوابيس أثناء النوم.

6- تناول الدواء
إذا كان من المفترض أن تأخذ مهدئًا قبل النوم، فعليك بذلك. لكن بعض الأدوية التي يمكن أن تصرف بدون وصفة طبية قد تمنعك من الحصول على نوم جيد، ويتم تحميل بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية بالمنبهات. لذلك عليك أن تستشير طبيبك حول ما تتناوله؟ ومتى؟ قبل تغيير أو إيقاف أي دواء.

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