بعد تعادل الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلي والخطيب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للنادي الأهلي بعد تعادل الزمالك في مباراة اليوم، قائلًا:"الأهلي خلي الدرع عنده ونخلص الدوري النهاردة، ملوش لازمة وجع القلب".



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"معنديش أمل إننا حتى ناخد المركز التاني، كان بيبقى عندي أمل ناخد الدوري، بلاش وجع قلب وتعب ومصاريف، حالتنا بلا والأهلي في السماء كفاية دوري".



ووجه رسالة لمحموود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلًا: "خلي الدرع عندك، احنا اتعادلنا مع فريق مش قادر افتكر اسمه، والأهلي بيدخل أهداف بالخمسات والأربعات، خدوا الدوري وعليه بوسة، بقلب صافي ونية صافية، بدل حرقة الأعصاب".



وتعادل الزمالك مع إف سي مصر، بهدف لمثله، في أولى مفاجآت مسابقة الدورى المصرى في النسخة الجارية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.