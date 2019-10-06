ضبط 16 سلاح ناري غير مرخص و9 قضايا مخدرات في المنيا

نجحت أجهزة البحث الجنائي في المنيا، في ضبط 16 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، و9 قضايا مخدرات من بينها 4 قضايا تعاطي، و5 اتجار، حيث تم ضبط كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة قبل بيعها وترويجها.



وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح أجهزة البحث في ضبط 16 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، من بينها بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و11 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 9 قضايا، من بينها 4 قضايا تعاطي و5 اتجار، حيث تم ضبط 470 جرام من مخدر الحشيش، و150 جرام هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة، قبل بيعها وترويجها على عملائهم.



وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.