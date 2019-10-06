يوسف الشاهد.. هل يتحالف "الخاسر" مع النهضة لرئاسة الحكومة؟

كشفت النتائج الأولية حتى الآن، عن تصدر حزب حركة النهضة الانتخابات البرلمانية التونسية، فيما حصل حزب "تحيا تونس" بقيادة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على المرتبة السادسة، وسط توقعات بتعاون بين الطرفين وتشكيل تكتل برلماني لتشكيل الحكومة الجديدة.



وأظهرت النتائج الأولية حصول حركة النهضة على 46 مقعدا بقيادة راشد الغنوشي، فيما حصل قلب تونس على 43 مقعدا بقيادة رجل الأعمال نبيل القروي، وحزب تحيا تونس، الذي يقوده رئيس الوزراء يوسف الشاهد على 16 مقعدا بنسبة 4.9 % من أصوات الناخبين.



وعقد رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعاونا قويا مع حركة النهضة منذ توليه رئاسة الوزراء وانشقاقه عن عن حزب "نداء تونس"، وتعاونا معا في تمرير مشروع قانون من مجلس النواب من أجل منع بعض الشخصيات من الترشح في انتخابات الرئاسة وعلى رأسهم نبيل القروي لكن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رفض التصديق على هذا القرار.



خاض يوسف الشاهد انتخابات الرئاسة عن حزب تحيا تونس فيما خاض عبدالفتاح مورو انتخابات الرئاسة عن النهضة لكن فشل الاثنين وصعد من استهدفوه وهو نبيل القروي القابع الآن في السجن على ذمة قضايا غسيل أموال ويستعد لمنافسة المرشح المستقل قيس سعيد في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي ستجري يوم 13 أكتوبر الجاري.



يتكون البرلمان التونسي من 217 مقعدا ولتشكيل الحكومة يجب أن يحصل الحزب على 50%+ 1 من المقاعد (109) وهو ما لم يحققه أي حزب بالتالي سيتم تكوين تكتلات انتخابية ومن المتوقع وفقا لتقارير تونسية تشكيل تعاون بين النهضة وحزب تحيا تونس وأحزاب أخرى لتشكيل الحكومة، لقطع الطريق على حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي الذي حل ثانيا وفقا لنتائج مبدئية وقد يكون الأول وفقا لتقارير صادرة عنه.



فهل سيتحالف يوسف الشاهد مع النهضة ويكون وجههم في الحكومة او حتى الاكتفاء بمنصب وزاري له أو بعض الحقائب لحزبه.

