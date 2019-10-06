"إكستينكشن ريبيليون" تطلق مظاهرات دولية في نيوزيلندا

أطلقت جماعة "إكستينكشن ريبيليون" الدولية لنشطاء التغير المناخي احتجاجات كجزء من حملة عالمية في العاصمة النيوزيلندية، ولينجتون، صباح الاثنين بالتوقيت المحلي حيث أغلقوا الطرق المركزية وكذلك الوزارة المعنية بالنفط والغاز والمعادن.

ويعد إغلاق الشوارع جزءًا من 60 فعالية مماثلة حول العالم خططت لها جماعة "إكستينكشن ريبيليون"، التي تأسست في بريطانيا وخرج محتجون من أعضائها إلى الشوارع حول العالم لمطالبة الحكومات بالإعلان عن "حالة طوارئ مناخية وبيئية" وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام 2025.

وتم ربط ستة أشخاص بأنابيب معدنية بسيارة وردية بلا إطارات، بينما تم ربط أشخاص آخرين بقارب وردي في المنطقة التجارية المركزية في ولنجتون.

وقالت طالبة جامعية تدعى ميلاني فوتييه كانت مربوطة بالسيارة الوردية في بيان إنها شعرت أنه ليس لديها خيار سوى المشاركة في الفعالية. وأضافت فوتييه: "إما نصنع التاريخ، أو نصبح تاريخا. هذا يعني أننا يجب أن نضع حدا لاستخدام الوقود الأحفوري قبل فوات الأوان".

وتقود إغلاق الشوارع ماري روز 80 عاما الناطقة بلسان "إكستينكشن ريبيليون"، وقالت في بيان إن عقودا من التقاعس بشأن المناخ والانهيار في النظم البيئية دفعت الأشخاص العاديين إلى المخاطرة بالتعرض للاعتقال.