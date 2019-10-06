المدرب بويل يحتفل ببدايته مع سانت إيتيين بفوز في القمة

هز البديل روبرت بريتش الشباك قرب النهاية ليمنح سانت إيتيين الفوز 1-صفر على غريمه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد في أول مباراة للمدرب كلود بويل.



ووضع بريتش الكرة في المرمى في الدقيقة الأخيرة ليقفز سانت إيتيين إلى المركز 13 متقدما بنقطتين ومركز واحد على ليون الذي استمر غيابه عن الانتصارات في الدوري للمباراة السابعة على التوالي.



وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين بعد خروج المدافع ليو ديبوا بسبب الإصابة قبل عشر دقائق من النهاية عقب إجراء المدرب سيلفينيو جميع التغييرات الثلاثة.



ومنح بويل مشاركة نادرة لرياض بودبوز في التشكيلة الأساسية لكن المغامرة أتت ثمارها بعدما أرسل لاعب منتخب الجزائر التمريرة العرضية التي حولها بريتش بضربة رأس داخل الشباك.

