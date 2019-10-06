قرار مرتقب من رئيس الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة في الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض؛ للحديث عن التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري وأسباب تراجع الأداء.



وسوف يتطرق مرتضى منصور في الجلسة إلى الحديث عن إراحة بعض العناصر الأساسية من المباراة الأخيرة.



ووجدت مطالب داخل مجلس إدارة الزمالك، بضم طارق يحيي في منصب المدرب العام؛ بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى الفترة الأخيرة.