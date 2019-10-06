عطل فني يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بالوادي الجديد

اضطرت الطائرة المتجهة من الوادى الجديد إلى القاهرة للهبوط مرة أخرى في مطار الخارجة، بعد إقلاعها الساعة الثالثة عصرًا بدقائق من مطار الخارجة؛ بسبب عطل فني.



وكشفت مصادر في مطار الخارجة، أن الطائرة هبطت بسلام في المطار، وتم استدعاء طائرة أخرى من القاهرة، والتي أقلعت الساعة التاسعة والنصف مساء.



وأكدت المصادر أن كل الركاب بسلام ولم يحدث لهم أي مكروه، حيث ظل الركاب بصالة المطار حتى جاءت الطائرة الثانية التي تقلهم إلى القاهرة.



وقدمت محافظة الوادي الجديد وشركة طيران الخدمات البترولية pas اعتذارها عن تأخير رحلتها اليوم الأحد ٦ أكتوبر، والتي كان مقرر لها الإقلاع من مطار الخارجة.



وصدق محافظ الوادي الجديد على تخفيض نسبة ٥٠ ٪ من قيمة رحلتين (ذهاب وعودة) لكل راكب من الحاجزين على هذه الرحلة؛ وذلك تعويضًا عن هذا التأخير؛ وتأكيدًا على احترام المحافظة لمصالح المواطنين وعدم تعطيلها.