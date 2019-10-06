رجال روسيا يتصدرون مبكرا في تصفيات بطولة العالم للجمباز

تصدر رجال روسيا في اليوم الثالث بتصفيات بطولة العالم للجمباز في شتوتجارت بعد الهيمنة بأرقامهم في الأجهزة الستة اليوم الأحد.

وتصدر نيكيتا ناجورني، بطل أوروبا 2019، الترتيب في كل الأجهزة مسجلا 87.333 نقطة بينما جاء بطل العالم أرتور دالالويان بالمركز الثاني ثم إيفان ستريتوفيتش رابعا لتنهي روسيا اليوم مسجلة 259.928 نقطة.

واحتلت تايوان المركز الثاني (250.093) المركز الثاني والبرازيل المركز الثالث (247.236) ثم إسبانيا بالمركز الرابع وتليها ألمانيا صاحبة الضيافة وايطاليا على الترتيب.

ويتغير الترتيب بحسب نتائج أمريكا والصين واليابان وبريطانيا غدا الاثنين.

وحقق ريس مكليناجان من ايرلندا الشمالية والألماني لوكاس داوزر المثل في حصان الحلق والعارضتين على الترتيب.

وتفوق التركي ابراهيم تشولاك في جهاز الحلق بينما تصدر دالالويان في حصان الوثب والتايواني تان تشيا-هونغ في عارضة التوازن.

وضمن رجال روسيا والصين واليابان المشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل باحتلال أول ثلاثة مراكز في بطولة العالم في الدوحة العام الماضي.