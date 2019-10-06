"أبو وردة" يكشف.. مرشح حركة فتح القادم للرئاسة الفلسطينية

أعلن محافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة، اليوم، أن لا أحد يستطيع أن ينافس الرئيس محمود عباس في حال إجراء الانتخابات الرئاسية.



وأضاف "أبو وردة" خلال مهرجان جماهيري لاستقبال أحد الأسرى من مخيم جباليا، أن الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني ينظر للرئيس عباس أنه الأقدر والأقوى والأصدق في تمثيل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.



وأكد "أبو وردة" على أن مواقف الرئيس عباس ضد المشاريع التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن جعلته في نظر الشعب الفلسطيني زعيما لذلك سيكون الأكثر حظا في النجاح بانتخابات الرئاسة، وسيكون الفارق بينه وبين منافسيه شاسع.



وأكد "أبو وردة" أن مرشح حركة فتح القادم للرئاسة هو محمود عباس، مؤكدًا أن قيادة فتح وقواعدها في المحافظات الجنوبية والشمالية والقدس والشتات مجمعون على ذلك.