عمرو أديب يفضح "ازدواجية" الإخوان في احتفالات أكتوبر

فضح الإعلامي عمرو أديب، ازدواجية جماعة الإخوان الإرهابية، فيما يخص الاحتفال بحرب أكتوبر.



وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الإخوان الذين يقللون من نصر أكتوبر هذا العام، وقت حكم مرسي احتفلوا بالنصر في استاد القاهرة من سيارة الرئيس الراحل أنور السادات، وكرم الجيش المصري الذي قام بحرب أكتوبر.



وأضاف "أديب": "لديهم هدف حقير هو هدم البلد، وتكسيرهم في حرب أكتوبر يؤكد أن مشكلتهم مش مع الحكم، مشكلتهم مع الجيش بملايينه، وعشان كده مستعد يهدم فخر الجيش المصري حرب أكتوبر".



وأردف أديب: "بلاش تمسك في قدس الأقداس للجيش المصري، يا حيوان منك له، يا بتاع الشريط الضيق، سيناء رجعت كاملة لينا ليه؟ لأننا عبرنا وحطناهم في أمر واقع، وخدنا حدودنا للآخر بعد ما كنا سافين التراب".