يوفنتوس يفوز علي انتر ميلان ويقتنص صدارة الدوري الإيطالي

اقتنص فريق يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي بعد الفوز علي مضيفه انتر ميلان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب جوزيبي مياتزا في ختام الجولة السابعة.



أحرز باولو ديبالا وجونزالو هيجواين هدفي يوفنتوس بالدقائق 4 و80، بينما سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد بالدقيقة 18 من ركلة جزاء، ليلحق بالإنتر أول هزيمة له بالمسابقة.



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة ويتصدر المسابقة، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 18 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.