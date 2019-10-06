برشلونة يحتل المركز الثاني بالدوري الإسباني

ارتقى فريق برشلونة للمركز الثاني بالدوري الإسباني بعد فوزه الكبير علي ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الكامب نو، في ختام الجولة الثامنة من الليجا.



سجل رباعية برشلونة كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي في الدقائق 27 و32 و35 و78، وتعرض مدافع برشلونة رونالد أراخو للطرد في الدقيقة 87، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 88.



الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس.