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الثقافة

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
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قدم مسرح بيرم التونسي مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" لفرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى ٤٦ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمقر المسرح وسط الإسكندرية.

استعرضت الاحتفالية الغنائية "يوم النصر" حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم، وربطت بين روح النصر في حرب أكتوبر وروح العمل وبناء مصر في الوقت الحالي.

العرض بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، إخراج إسلام عبد الشفيع.

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