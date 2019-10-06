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فن

تفاصيل برنامج حفلات مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تعقد الدورة الحادية عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز في الفترة من 10-12 أكتوبر 2019 بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحت رعاية إدارة الجامعة، ومركز التحرير الثقافي، وقسم الفنون بكلية الدراسات الإنسانية والاجتماعية.

تشارك في دورة هذا العام فرق من 8 دول عالمية، بالإضافة إلى مصر بحضور أكثر من 80 فنان.

تستعرض "الدستور" جدول حفلات المهرجان الذي يقام على مدار ثلاث أيام متتالية:

الخميس 10 أكتوبر

حفل فريق سيركل آوف فور المصري، في الجامعة الأمريكية في التحرير، قاعة إيوارت الساعة السابعة مساءً إلى يليه حفل آرتفارك ودرامز يونايتد الهولندي في الثامنة مساءً، ثم حفل ذا ݘيبسي ݘاز بروݘيكت المصري في تمام التاسعة وربع، ويختتم اليوم الأول بحفل فريق وسط البلد، الذي ينطلق في تمام العاشرة وربع مساءً.

الجمعة 11 أكتوبر
يقام حفل ورشة عمل موسيقى الݘاز للأطفال القاعة الشرقية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم حفل فريق جروڤي المصري بقاعة إيوارت في تمام الخامسة مساءً يليه حفل أوركسترا فيشيرمان السويسري بالحديقة الرئيسية في تمام السادسة مساءً ثم حفل تريو ماريو لاجينها البرتغالي بقاعة إيوارت، من الساعة في تمام السابعة وربع مساءً ويختتم اليوم الثاني بحفل الفنان الأردني عزيز مرقة بالحديقة الرئيسية في تمام الثامنة والنصف مساءً.

السبت 12 أكتوبر
يبدأ اليوم الثالث بعرض باند مايكرز بساحة النافورة في تمام الحادية عشر صباحًا ثم أقامة ورشة عمل موسيقى الݘاز للأطفال بساحة النافورة الساعة الواحدة ظهرًا، يلية حفل بيردز آجانيست هوريكينز النمساوي في قاعة إيوارت في تمام الخامسة مساءً، ثم حفل جروب شريف مصطفى المصري بالحديقة الرئيسية، من الساعة في تمام السادسة مساءً، ثم حفل مصري إيطالي مشترك يضم ليفيو مينفرا مع هاني عادل بقاعة إيوارت في تمام الساعة السابعة مساءً ويختتم المهرجان في يومه الثالث بحفل يسرا الهواري بالحديقة الرئيسية في تمام الساعة الثامنة ويستمر لمدة ساعتين.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة للجاز يطرح تذاكر جميع الحفلات في فئتين الأولي 200 جنيه والثانية 250 جنية وتأسس المهرجان عام 2009 بمبادرة من المؤلف وعازف البيانو المصري عمرو صلاح بدافع وطني لوضع مدينة القاهرة على قائمة المدن العالمية التي تقيم إحتفالية خاصة بموسيقى الجاز ليعكس صورة للرقي الثقافي للدولة والمجتمع المصري ويساهم في المحافظة على هذا التراث الإنساني.

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