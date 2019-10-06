يوفنتوس يلدغ إنتر في عقر داره بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي

ارتقى يوفنتوس إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 1

على مضيفه إنتر اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب البطولة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 19 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه إنتر، الذي تلقى الخسارة الأولى، ليعرقل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) الانطلاقة الناجحة لمنافسه الذي فاز في مبارياته الست الأولى.

وبادر الأرجنتيني باولو ديبالا بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، لكن مواطنه لاوتارو مارتينيز أحرز هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

وتقمص (البديل) الأرجنتيني جونزالو هيجوين دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل هدف الفوز الثمين ليوفنتوس في الدقيقة 80، ليكبد إنتر هزيمته الثانية على التوالي في مختلف المسابقات، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال

أوروبا يوم الأربعاء الماضي.