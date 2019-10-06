أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا حادًا على قناة "الجزيرة" القطرية، بعد محاولتها التقليل من حجم انتصارات حرب أكتوبر.



وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"الجزيرة وأفيخاي أدرعي (المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي) كاتبين نفس التويتة، الجزيرة بتقول الجيوش العربية حقت انتصارات كبيرة حيث حررت شريط ضيق على الضفة الغربية".



وأردف "أديب": "الشريط الضيق على الضفة الشرقية ده اد قطر 4 مرات".



وتابع: "بلاش تمسك في قدس الأقداس للجيش المصري، يا حيوان منك له، يا بتاع الشريط الضيق، سيناء رجعت كاملة لينا ليه؟ لأننا عبرنا وحطناهم في أمر واقع، وخدنا حدودنا للآخر بعد ما كنا سافين التراب".